وزير الخارجية الإيراني في الصين لإجراء مشاورات بشأن الملف النووي

بدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارة للصين، لإجراء مشاورات بشأن الملف النووي، قبل الجولة الثالثة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.



وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني: "من الضروري بالنسبة إلينا أن نُبقي أصدقاءنا في الصين على اطلاع على تقدّم المفاوضات والتشاور معهم".



ولفت الى أنّ الصين أدّت دورا مهما وبنّاء في ما يتعلّق بالمسألة النووية في الماضي، مشيرا الى أنه من المؤكد أنّ الدور ذاته ضروري في المستقبل.