زلزال بقوة 6 درجات يضرب تركيا

هزّ زلزال قوي مباني إسطنبول اليوم الأربعاء، وشوهد الناس يغادرون المباني لحظة وقوع الزلزال.



وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب تركيا.



وأضاف أن مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.