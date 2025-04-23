فانس: واشنطن ستتخلى عن مساعيها لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا ما لم تتوصلا إلى اتفاق

أفاد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، بأن واشنطن ستتخلى عن مساعيها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.



وقال للصحفيين في الهند: "قدمنا مقترحا واضحا جدا للروس والأوكرانيين وحان الوقت للطرفين ليقولا نعم، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتخلى عن هذه العملية".