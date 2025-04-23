الرئيس الفلسطيني يطالب حماس بتسليم سلاحها للسلطة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية والتحول إلى حزب سياسي.



ورفضت حماس مطالبات في الأشهر القليلة الماضية من إسرائيل والولايات المتحدة بإلقاء السلاح.



وأدلى عباس بتصريحاته في خطاب ألقاه خلال اجتماع في مدينة رام الله في الضفة الغربية حيث من المتوقع أن يعلن من سيخلفه في إطار جهوده للاستجابة لشكوك دولية بشأن صلاحية السلطة الفلسطينية في وقت حرج في المنطقة.



وقال عباس خلال افتتاح أعمال الدورة 32 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله إنه "يتعين أن تنهي حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة وأن تسلم القطاع بكل شؤونه وأن تسلم الأسلحة كذلك إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وتتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية، ويلتزم بالشرعية الدولية وبالشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية".



وانتقد عباس الهجوم الذي قادته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023، معتبرًا أن ذلك منح إسرائيل ذريعة لتدمير قطاع غزة.



وتعارض حماس جهود عباس للسعي للسلام مع إسرائيل واتهمته بشن حملة قمعية على الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. ولم يصدر عن حركة حماس تعليق بعد على تصريحات عباس الأحدث.



وحث عباس زعماء العالم على إلزام إسرائيل بإنهاء الحرب في قطاع غزة وسحب قواتها وإنهاء الأنشطة الاستيطانية. وقال إن السلام لن يتحقق لحين إقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967.