الأردن تحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين

قررت الأردن حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أصولها، بعد اكتشاف مخطط تخريبيّ مرتبط بأعضاء الجماعة، وفق ما أكّد وزير الداخلية الأردنيّ مازن الفراية.وأعلن الفراية أنّ نشاطات "ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة" ستُحظر، وأي نشاط لها سيُعتبر أيًّا كان نوعه عملًا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.وقال إنّ الحظر يشمل أي منشورات للجماعة وإغلاق ومصادرة جميع مكاتبها وممتلكاتها.