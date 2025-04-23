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حريق في مرأب للسيارات في مركز للتسوق في موسكو

أخبار دولية
2025-04-23 | 09:39
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حريق في مرأب للسيارات في مركز للتسوق في موسكو
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حريق في مرأب للسيارات في مركز للتسوق في موسكو

اندلع حريق في مرأب للسيارات في مركز للتسوق، في موسكو، بعد انفجار سيارة، وفق ما نقلت وكالة تاس للأنباء عن خدمات الطوارئ.
 
ولفت موقع شوت الإعلاميّ إلى أنّ خدمات الطوارئ في طريقها للموقع.
 
ولم يتضح بعد سبب الانفجار وما إذا كان أي شخص في السيارة وقت الانفجار. 

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