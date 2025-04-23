بريطانيا ردًا على تصريحات فانس: أوكرانيا هي التي تقرّر مستقبلها

أكّدت بريطانيا أنّ أوكرانيا هي التي تقرّر مستقبلها، بعدما هدد نائب الرئيس الأميركيّ جاي دي فانس بأنّ واشنطن ستتخلّى عن مساعيها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو، ما لم يتوصلا إلى اتفاق.



وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير سترمر للصحافيين: "في نهاية المطاف، يتعيّن على أوكرانيا أن تقرّر مستقبلها ولن نتخلى عن أوكرانيا أبدًا".