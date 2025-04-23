الرئاسة الفرنسية: أوروبا تشترط وحدة أراضي أوكرانيا في أيّ اتفاق سلام

أكدت الرئاسة الفرنسية أنّ احترام وحدة أراضي أوكرانيا والتوجّه الأوروبيّ في شأن أوكرانيا، مطلبان مهمّان للغاية بالنسبة إلى الأوروبيين.



وأتى هذا التصريح، عقب اقتراح نائب الرئيس الأميركيّ جاي دي فانس بإجراء "تبادل أراضي" بين كييف وموسكو.



وبينما يجتمع الفرنسيون والبريطانيون والألمان مع المبعوثين الأميركيين والأوكرانيين في لندن في إطار المفاوضات في شأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، قال الإليزيه إنّ "الهدف يبقى بناء نهج مشترك يمكن أن تقدّمه الولايات المتحدة للروس".

