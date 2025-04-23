المفوّض الأوروبيّ للشؤون الاقتصادية: الاتحاد الأوروبيّ لن يتخلى عن الشراكة مع الولايات المتحدة

أكد مسؤول الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبيّ أنّ التكتل لن يتخلى عن علاقاته التجارية البالغة الأهمية مع الولايات المتحدة، رغم الخلاف في شأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.



وقال المفوّض الأوروبيّ للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس في منتدى في واشنطن إنّ "الاتحاد الأوروبيّ لن يتخلى عن شراكتنا الأقرب والأعمق والأكثر أهمية مع الولايات المتحدة".