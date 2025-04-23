وزير الخارجية الصينيّ لنظيره الإيرانيّ: الصين تدعم إيران في إجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الصينيّ وانغ يي لنظيره الإيرانيّ عباس عراقجي دعم الصين لإيران في إجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة.



لكنه عارض اللجوء إلى القوة والعقوبات الأحادية "غير القانونية" لحل القضية النووية الإيرانية.



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّ وانغ يي أكد لوزير الخارجية الإيرانيّ خلال محادثات في العاصمة الصينية استعداد بكين لتعزيز التنسيق والتعاون مع طهران في الشؤون الدولية والإقليمية.