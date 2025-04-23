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بقائي: العقوبات تعكس إفتقارَ واشنطن لحسنِ النوايا والجدية في حوارِها مع طهران
أخبار دولية
2025-04-23 | 12:22
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بقائي: العقوبات تعكس إفتقارَ واشنطن لحسنِ النوايا والجدية في حوارِها مع طهران
انتقدت طِهران العقوبات الأميركية الجديدة التي فُرضت على قطاعِ الطاقة أمس.
وقال المتحدث بإسم الخارجية إسماعيل بقائي إنّ العقوبات المستمرة تعكس إفتقارَ واشنطن لحسنِ النوايا والجدية في حوارِها مع طهران.
في المقابل، حصلت إيران على جرعةِ دعمٍ من الصين التي أجرى فيها وزيرُ الخارجية عباس عراقجي محادثات، وسَمِعَ فيها موقفًا رافضًا لإستخدامِ القوةِ والعقوبات الأَحادية غير القانونية.
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