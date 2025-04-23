الهند تعلق اتفاقية استراتيجية لتقاسم المياه مع باكستان بعد هجوم كشمير

أوقفت الهند العمل باتفاقية مهمة لتقاسم المياه مع جارتها باكستان، غداة هجوم استهدف مدنيين في كشمير هو الأسوأ منذ سنوات، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الهندية.



وأكّد وكيل وزير الخارجية فيكرام ميسري للصحافيين في نيودلهي أنّه "سيتم تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بأثر فوري، إلى أن تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".