وزير الدفاع الأوكراني: محادثات أوكرانيا مع المبعوث الأميركي في لندن كانت "مثمرة"

أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف أن الوفد الأوكراني أجرى محادثات "مثمرة" مع المبعوث الأميركي كيث كيلوغ في لندن يوم الأربعاء، بعد تخفيض مستوى المفاوضات المقررة هناك.



وقال أوميروف في تصريحات تلفزيونية بعد وقت قصير من انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددًا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي" "تحدثنا عن موقفنا الثابت بشأن وقف إطلاق النار، وكذلك بشأن الضمانات الأمنية. من جهتي، أعتقد أن الاجتماع كان مثمرًا وناجحًا للغاية".