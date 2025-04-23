الفاتيكان يعلن الحداد تسعة أيام على البابا فرنسيس إعتبارًا من السبت

اعلن الفاتيكان في بيان الأربعاء الحداد تسعة أيام على البابا فرنسيس، وذلك اعتبارًا من السبت، يوم جنازة البابا الراحل.



وخلال فترة الحداد، ستقام مراسم مهيبة كل يوم في كاتدرائية القديس بطرس حتى الأحد في الرابع من ايار.