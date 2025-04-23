الكرملين: روسيا ستوفد وزيرة الثقافة لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس

ستحضر وزيرة الثقافة الروسية مراسم جنازة البابا فرنسيس هذا الأسبوع، وفق ما أعلن الكرملين الأربعاء، بعدما أدى الهجوم الذي تشنه روسيا منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا إلى صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين.



وجاء إعلان موسكو تمثيلها المنخفض نسبيًا في المراسم في حين سيتدفق قادة دول العالم إلى الفاتيكان السبت لحضور الجنازة.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح لوكالات أنباء روسية إن "وزيرة الثقافة أولغا، ليوبيموفا وبقرار من بوتين، ستمثل روسيا في جنازة البابا فرنسيس".