الجيش الأوكرانيّ قصف موقعًا روسيًا لإنتاج الطائرات المسيرة

قصف الجيش الأوكرانيّ موقعًا روسيًا لإنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى في تتارستان، مما أدى إلى إتلاف خط التجميع النهائيّ.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عبر تطبيق تيليغرام: "المعروف حتى الآن أنّ أضرارًا لحقت بخط التجميع النهائيّ للطائرات المسيرة".



ولفتت إلى أنّ الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 300 طائرة مسيرة يوميًا.



وأفادت هيئة الأركان العامة بأنّ الضربة، التي نفذتها القوات المسؤولة عن الطائرات المسيرة الأوكرانية ووحدات أخرى، تسببت في انفجارات قرب المنشأة، على بعد 1054 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية.



وأشارت إلى أنّه يجري استيضاح العواقب المترتبة على الضربة، وأنه تم تأكيد وقوع انفجارات في المنطقة المستهدفة.