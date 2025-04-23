نتنياهو ندّد بإيران وحماس خلال إحياء إسرائيل ذكرى الهولوكوست

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو، أنّ إيران تشكل تهديدًا وجوديًا.



وحذّر من أنّ "مصير البشرية بأسرها" سيكون على المحك إذا حازت طهران أسلحة نووية.



وقال خلال إحياء ذكرى الهولوكوست إن "النظام في إيران يشكل تهديدا لمصيرنا ولوجودنا ولمصير البشرية بأسرها".



وأضاف: "هذا ما سيحدث إذا حازت أسلحة نووية. إذا خسرنا هذه المعركة، فستكون الدول الغربية هي التالية"، مستغلًا المناسبة لتوجيه رسالة سياسية.



ورأى أنّ "إسرائيل لن تخسر، ولن تستسلم".



ووصف مقاتلي حركة "حماس" بأنهم "نازيون على غرار هتلر".



وقال "إنهم يريدون قتل كل اليهود والقضاء عليهم".

