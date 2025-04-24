تسعة قتلى و63 جريحا في كييف في قصف صاروخي روسي

قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 63 في هجوم صاروخي "واسع" تعرّضت له كييف فجر الخميس، على ما أفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية في واحدة من أكثر الهجمات فتكا في العاصمة منذ بدء الحرب قبل ثلاث سنوات.



وأصدرت السلطات الأوكرانية تحذيرا من هجوم صاروخي فيما سمع صحافيو وكالة فرانس برس دوي انفجارات عبر العاصمة.



وقال جهاز الطوارئ الأوكراني عبر تلغرام إن "روسيا شنت ضربة واسعة على كييف".



وأضاف المصدر نفسه أن "البيانات الأولى، تفيد بمقتل تسعة أشخاص وإصابة 63"، مشيرا إلى أن من بين 42 شخصا أدخلوا المستشفيات، ستة أطفال.



وأصيبت خمس مناطق في العاصمة بأضرار مع اندلاع حرائق في مرآب سيارات وإدارات عامة تم اخمادها.



وقال المصدر نفسه إن الهجوم ألحق أضرارا أيضا بأبنية سكنية.



وأضاف جهاز الطوارئ أن "البحث عن أشخاص تحت الأنقاض يتواصل".