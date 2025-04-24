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توجيه تهمة الفساد إلى الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق مو جاي-إن
أخبار دولية
2025-04-24 | 01:08
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توجيه تهمة الفساد إلى الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق مو جاي-إن
أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، أنّ الرئيس الأسبق مون جاي-إن اتُّهم بالفساد للاشتباه بتسهيله توظيف صهره السابق في شركة طيران.
وقالت النيابة العامة في منطقة جيونجو في بيان، إنّ الرئيس الأسبق "اتُّهم بالرشوة لتلقّيه 217 مليون وون (150 ألف دولار) بعدما سهّل توظيف صهره في شركة طيران".
وبحسب النيابة العامة، فقد حصل مون على الرشوة عن طريق توظيف صهره في شركة الطيران المنخفض التكلفة "تاي إيستار جيت".
وتولّى صهر الرئيس السابق منصبا رفيعا في هذه الشركة التي لم تعد تعمل الآن والتي دفعت الرشوة بين عامي 2018 و2020 "على شكل رواتب وبدلات سكن".
وأضافت النيابة العامة "على الرّغم من افتقاره لأيّ خبرة أو مؤهّلات ذات صلة بقطاع الطيران، فقد عُيّن صهره مديرا عاما وحصل على مزايا مالية كبيرة لدعم انتقاله إلى تايلاند".
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