ترامب: أعتقد أنّ لدينا اتفاقا مع روسيا بشأن أوكرانيا

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقاده بأنّ الوساطة التي تقوم بها إدارته لإنهاء الحرب في أوكرانيا توصّلت إلى "اتفاق مع روسيا"، مشيرا إلى أنّه يتعيّن حاليا انتزاع موافقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنّ لدينا اتفاقا مع روسيا".



وأضاف: "نحن بحاجة للتوصّل إلى اتفاق مع زيلينسكي. ظننت أنّ التعامل مع زيلينسكي سيكون أسهل لكنّه كان حتى الآن أكثر صعوبة".

