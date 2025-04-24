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ترامب: رسوم السيارات البالغة 25% على كندا قد ترتفع

أخبار دولية
2025-04-24 | 01:20
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ترامب: رسوم السيارات البالغة 25% على كندا قد ترتفع
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ترامب: رسوم السيارات البالغة 25% على كندا قد ترتفع

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة المفروضة على السيارات الواردة من كندا إلى الولايات المتحدة قد ترتفع.

وقال ترامب لصحفيين في المكتب البيضاوي: "هم يدفعون 25 بالمئة، لكن هذه الرسوم قد ترتفع فيما يتعلق بالسيارات".

وأضاف: "كل ما نفعله هو أننا نقول: 'لا نريد سياراتكم، مع كامل الاحترام. نريد حقا أن نصنع سياراتنا بأنفسنا'".

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