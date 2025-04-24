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كينشاسا وحركة إم23 المتمردة تبديان في بيان مشترك رغبتهما بـ"وقف لإطلاق النار"
أخبار دولية
2025-04-24 | 01:23
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كينشاسا وحركة إم23 المتمردة تبديان في بيان مشترك رغبتهما بـ"وقف لإطلاق النار"
أصدرت حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية وحركة إم23 المتمردة التي يقاتل عناصرها القوات الحكومية في شرق البلاد، بيانا مشتركا مهما الأربعاء، أعربتا فيه عن رغبتهما في التوصل إلى "وقف لإطلاق النار".
وصدر البيان عقب محادثات جرت بوساطة قطرية ووصفها الجانبان بأنها كانت "صريحة وبنّاءة".
وقد جاء فيه أنّ الطرفين "اتفقا على العمل من أجل التوصّل إلى هدنة".
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