ترامب يعتزم قطع تمويل وكالة تموّل مشاريع للبنى التحتية في أفريقيا

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطع التمويل بصورة شبه تامّة عن وكالة فدرالية استثمرت مليارات الدولارات في تطوير مشاريع للبنى التحتية في أفريقيا، في خطوة ستتخلّى بموجبها واشنطن لبكين عن ساحة منافسة أساسية بينهما، بحسب ما جاء في مذكرة اطّلعت على مضمونها وكالة فرانس برس الأربعاء.



وتقول المذكرة التي تلقّاها موظفو "مؤسّسة تحدّي الألفية"، إنّ هيئة الكفاءة الحكومية التي يديرها إيلون ماسك ستفرض "تخفيضا كبيرا" في البرامج والوظائف في الوكالة التي تأسّست قبل عقدين من الزمن لتوفير استثمارات أميركية في الدول النامية التي تُلبّي معايير الديموقراطية والحوكمة الرشيدة.