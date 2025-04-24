الصين وكوريا الجنوبية اتفقتا على تعزيز الاتصالات بشأن القضايا البحرية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الصين وكوريا الجنوبية اتفقتا على مواصلة تعزيز التواصل وإدارة المسائل المتعلقة بالشؤون البحرية بشكل مناسب، وذلك عقب اجتماع في سول يوم الأربعاء.وقالت في بيان يوم، أن الجانبين اتفقا على المضي قدما في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون في إنفاذ القانون والأمن البحري والجوي.