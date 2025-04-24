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الجيش الأوكراني: روسيا أطلقت 70 صاروخا و145 مسيرة خلال الهجوم الليلي

أخبار دولية
2025-04-24 | 04:20
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الجيش الأوكراني: روسيا أطلقت 70 صاروخا و145 مسيرة خلال الهجوم الليلي
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الجيش الأوكراني: روسيا أطلقت 70 صاروخا و145 مسيرة خلال الهجوم الليلي

أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 70 صاروخا و145 مسيرة على ست مناطق أوكرانية الليلة الماضية، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن عشرة قتلى في كييف، في إحدى أكثر الهجمات فتكا على العاصمة منذ أسابيع.
     
وأوضح المصدر أن القوات الجوية الأوكرانية "رصدت وتقفت 215 هدفا جويا للعدو"، مشيرا إلى تدمير 112 منها.

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