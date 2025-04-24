22 شهيدا في ضربات إسرائيلية على غزة

أفاد الدفاع المدني ومصادر استشفائية في غزة، بأن غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا منذ الفجر، من بينهم عائلة مكوّنة من ستة أفراد.



وأوضح الدفاع المدني أن ستة أفراد من عائلة واحدة هم زوجان وأربعة من أطفالهما، استشهدوا جراء غارة دمّرت منزلهم في شمال مدينة غزة.



واستشهد خمسة أشخاص عندما استُهدفت الخيام التي لجأوا إليها في مناطق مختلفة من القطاع، بحسب الدفاع المدني ومصادر استشفائية.



كذلك، استشهد تسعة أشخاص وأصيب آخرون في غارة استهدفت مركزا سابقا للشرطة في منطقة جباليا في شمال القطاع بحسب المستشفى الإندونيسي.



وأعلن عن استشهاد شخصين آخرين جراء قصف منزل لعائلة النجار في مدينة خان يونس في جنوب القطاع.