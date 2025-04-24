بريطانيا ترفع العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة مخابرات في سوريا

رفعت بريطانيا تجميد الأصول الذي سبق أن فرضته على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وكذلك عدد من أجهزة المخابرات.



ويأتي هذا بينما يعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.

