عراقجي: محاولات النظام الإسرائيلي لعرقلة مسار الدبلوماسية واضحة للعيان

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من عرقلة إسرائيل للمحادثات النووية الجارية.



وقال عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" مرفقة بصورة شبح، إن محاولات النظام الإسرائيلي وبعض الجماعات ذات المصالح الخاصة لعرقلة مسار الدبلوماسية - باستخدام أساليب متنوعة - واضحة للعيان.



كما شدّد على أن "الأجهزة الأمنية الإيرانية في حالة تأهب قصوى نظرًا لحالات سابقة من محاولات التخريب وعمليات الاغتيال المصممة لاستفزاز رد فعل مشروع".