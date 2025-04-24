الكرملين: نتفق مع ترامب بأن أوكرانيا "خسرت" شبه جزيرة القرم قبل سنوات

أعلن الكرملين أنه يتفق "تماما" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعتبر الأربعاء أن أوكرانيا "خسرت قبل سنوات" شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 وهو أمر لا يعترف به المجتمع الدولي.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي: "هذا يتوافق تماما مع فهمنا (للأمور) وما نقوله منذ فترة طويلة".