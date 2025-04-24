باكستان تقول إن أي "تهديد" من الهند لسيادتها سيقابل بـ"إجراءات حازمة"

اعتبرت الحكومة الباكستانية الخميس ان أي تهديد لسيادتها من جانب الهند سيقابل "بإجراءات رد حازمة"، بعدما اتهمت نيودلهي باكستان بدعم "إرهاب عابر للحدود".



وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف بعدما دعا إلى اجتماع نادر للجنة الأمن القومي "أي تهديد لسيادة باكستان وأمن شعبها سيتم الرد عليه بإجراءات حازمة في كل المجالات".