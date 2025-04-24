الولايات المتحدة تعتبر سياسات التخلي عن الوقود الأحفوري "ضارة وخطيرة"

وصف ممثل الولايات المتحدة في قمة أمن الطاقة التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة في لندن الخميس السياسات الرامية إلى خفض استخدام الوقود الأحفوري لصالح مصادر الطاقة المتجددة بأنها "ضارة وخطيرة".



وقال تومي جويس مبعوث الرئيس دونالد ترامب "يريد البعض تنظيم كل أشكال الطاقة، باستثناء ما يُسمى الطاقات المتجددة، حتى تختفي تماما، باسم الحياد الكربوني. نحن نعارض هذه السياسات الضارة والخطيرة". ويمثل هذا الموقف قطيعة واضحة مع سياسة إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

