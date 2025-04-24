الجيش الروسي: استهدفنا مصانع أسلحة أوكرانية في الهجوم الليلي على كييف

أعلنت روسيا أنها استهدفت مصانع أسلحة أوكرانية، بما فيها تلك التي تنتج "وقود الصواريخ والبارود"، في ضربات ليلية قالت كييف إنها أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.



وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليل، شنّت القوات الروسية هجوما واسعا مستخدمة أسلحة بعيدة المدى من الجو والبر والبحر ومسيّرات" على مصانع أسلحة مضيفة "تم تحقيق أهداف الضربة".