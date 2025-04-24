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الحكومة الإسبانية تلغي عقد تسلح مع شركة إسرائيلية
أخبار دولية
2025-04-24 | 07:09
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الحكومة الإسبانية تلغي عقد تسلح مع شركة إسرائيلية
قرّرت الحكومة الإسبانية الخميس إلغاء عقد أسلحة بقيمة 6,8 ملايين يورو من جانب واحد مع شركة إسرائيلية، بعدما تسبب في توترات كبيرة داخل الائتلاف اليساري الحاكم، حسب ما أفادت مصادر حكومية.
وقالت المصادر "قررت الوزارات المختصة إلغاء عقد شراء الذخيرة من جانب واحد مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية"، مضيفة أن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف "سومار" اليساري الراديكالي "ملتزمان بقوة القضية الفلسطينية".
أخبار دولية
الإسبانية
إسرائيلية
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