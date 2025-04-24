مقاتلتان سويديتان تعترضان طائرة روسية قرب بولندا

أُطلقت مقاتلتان سويديتان تحت قيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) فوق بحر البلطيق الخميس لمرافقة وإبعاد طائرة استطلاع روسية كانت تقترب من المجال الجوي لبولندا، بحسب ما أعلنت القوات المسلحة السويدية.



وأفادت الناطقة باسم سلاح الجو السويدي تيريز أكرستيد وكالة فرانس برس أن "الطائرة كانت قريبة من المجال الجوي البولندي لذا انطلقنا للإشارة إلى وجودنا وتحديد هويتنا بشكل مرئي ومرافقتها إلى خارج المنطقة".

