زيلينسكي: روسيا تمارس "ضغطا" على الولايات المتحدة بالضربات الليلة على كييف

اكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس ان روسيا تسعى إلى ممارسة "ضغط" على الولايات المتحدة عبر مهاجمة أوكرانيا بشكل مكثف، وذلك في خضم المناقشات التي بدأتها واشنطن بشأن إنهاء النزاع.



وصرّح زيلينسكي في مؤتمر صحافي بجنوب إفريقيا خلال زيارة أعلن اختصارها بسبب الضربات الجوية الروسية التي أودت بثمانية أشخاص على الأقل في كييف، "روسيا تعلم أن أوكرانيا تدافع عن حقوقها، وهي تضغط على شعبنا. كما أنها تضغط على أميركا. هذا ما أربطه أيضا بالهجوم الذي وقع اليوم (ليل الأربعاء الخميس)".

