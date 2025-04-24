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فصائل فلسطينية تقاطع اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير
أخبار دولية
2025-04-24 | 08:28
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فصائل فلسطينية تقاطع اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير
أعلنت فصائل فلسطينية مقاطعتها لأعمال المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه "عقِد استجابة لضغوطات خارجية، ولم يستجب لحوار داخلي مسبق".
وقالت نائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية ماجدة المصري في مؤتمر صحافي عقدته في رام الله إن "الجبهة قررت الانسحاب مما تبقى من جلسات المجلس المركزي لما يمكن أن يترتب في نهايتها على نتائج خطرة، خاصة أن المؤشرات التي جاءت في خطاب الرئيس تشير إلى خطورة المرحلة وما يمكن أن يخرج عن المجلس من نتائج".
من جهته، قال رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن "جلسة المجلس المركزي جاءت استجابة لجملة من الضغوطات الغربية وتحديدا الأميركية".
ومن ضمن الضغوطات التي أشار إليها رباح "إدخال تعديلات هيكلية على بنية النظام السياسي الفلسطيني، بما يسمح بوجود يد طويلة لأميركا داخل النظام، وهذا جرى عبر استحداث منصب نائب للرئيس".
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