36 شهيدًا في ضربات إسرائيلية على غزة بحسب الدفاع المدني ومصادر استشفائية

أسفرت غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة عن 36 شهيدا على الأقل منذ فجر الخميس، من بينهم عائلة مكوّنة من ستة أفراد، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر استشفائية في القطاع الفلسطيني.



استأنفت إسرائيل هجومها العسكري على غزة في 18 آذار، منهية هدنة استمرت شهرين كانت قد أوقفت القتال موقتا في القطاع المحاصر.



وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني أن ستة أفراد من عائلة واحدة هم زوجان وأربعة من أطفالهما، لقوا حتفهم جراء غارة جوية دمّرت منزلهم في شمال مدينة غزة.





