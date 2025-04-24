تلميذ يقتل زميله طعنا في فرنسا

نفّذ تلميذ مدرسة ثانوية خاصة في شمال غرب فرنسا عملية طعن أودت بأحد زملائه وأدت إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح قبل أن يتم توقيفه، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.



وهاجم التلميذ زملاءه في مدرسة نوتردام دو توت-أيد الثانوية في مدينة نانت حوالى الساعة 12,30 (10,30 ت غ) قبل أن يسيطر عليه الأساتذة.



وأوضح مصدر مطلع على القضية أن المهاجم دخل إلى فصلين دراسيين واعتدى على الضحايا لسبب غير معروف.



وأفادت وزيرة التعليم إليزابيت بورن بأنها ستتوجه إلى نانت رفقة وزير الداخلية برونو روتايو.

