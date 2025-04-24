بوليتيكو: أميركا تختار مايكل أنطون لقيادة محادثات فنية مع إيران

ذكرت صحيفة بوليتيكو اليوم الخميس نقلًا عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن اسميهما أن مايكل أنطون مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية سيقود فريقًا يضم نحو 12 مسؤولًا حكوميًا للتفاوض مع إيران في المحادثات النووية المقبلة.وأعلنت طهران أن إيران والولايات المتحدة ستعقدان محادثات على مستوى الخبراء يوم السبت.