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الرئيس الإسرائيلي: إعادة الرهائن المحتجزين في غزة "واجب أخلاقي"
أخبار دولية
2025-04-24 | 10:31
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الرئيس الإسرائيلي: إعادة الرهائن المحتجزين في غزة "واجب أخلاقي"
أكد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ من بولندا الخميس بأن استعادة الرهائن المحتجزين في غزة "واجب أخلاقي عالمي"، داعيا المجتمع الدولي للمساعدة في وضع حد "لهذه الجريمة الإنسانية المروعة".
تحدّث الرئيس الإسرائيلي من مدينة أشفنشم في جنوب بولندا حيث معسكر أوشفيتز-بيركيناو النازي، بمناسبة "مسيرة الأحياء" السنوية التي تقام تخليدا لذكرى ضحاياه.
كان أوشفيتز أكبر معسكرات الإبادة التي بناها النازيون وتحوّل إلى رمز للمحرقة التي أودت بحياة ستة ملايين يهودي أوروبي. وقتل مليون يهودي وأكثر من 100 ألف شخص من غير اليهود في الموقع بين العامين 1940 و1945.
وقال هرتسوغ "بقلب مكسور أذكّرنا جميعا بأنه على الرغم من أننا أقسمنا بعد المحرقة بأن الأمر +لن يتكرر أبدا+، إلا أن أرواح عشرات اليهود تتوق مرة أخرى من داخل قفص إلى الماء والحرية".
أخبار دولية
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