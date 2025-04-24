وزير خارجية إيران يبدي "استعدادا" لزيارة برلين وباريس ولندن لمناقشة البرنامج النووي

أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس استعداده لزيارة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإجراء نقاشات بشأن برنامج بلاده النووي.



وقال عراقجي في منشور على منصة إكس "بعد المشاورات الأخيرة التي أجريتها في موسكو وبكين، أنا مستعدّ لاتخاذ الخطوة الأولى بزيارات إلى باريس وبرلين ولندن".



وأكّد انفتاحه على إجراء محادثات "ليس فقط بشأن الملف النووي، ولكن في كل مجال آخر من مجالات الاهتمام والقلق المشتركين".



واضاف عراقجي إن "الكرة باتت الآن في ملعب إي3" وهو المختصر المستخدم للإشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا باعتبارها أطرافا في الاتفاق الدولي الذي أبرم سنة 2015 للإشراف على البرنامج النووي الإيراني والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي سنة 2018 خلال ولاية دونالد ترامب الأولى.



وفي الفترة الأخيرة، أجرت إيران مفاوضات رفيعة المستوى بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة في جولتين اثر وساطة عُمانية، الأولى في مسقط والثانية في روما، على أن تعقد جولة ثالثة السبت في العاصمة العمانية.