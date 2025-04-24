كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...

ترامب يعتزم قطع تمويل وكالة تموّل مشاريع للبنى التحتية في أفريقيا

ترامب يعتزم قطع تمويل وكالة تموّل مشاريع للبنى التحتية في أفريقيا

كينشاسا وحركة إم23 المتمردة تبديان في بيان مشترك رغبتهما بـ"وقف لإطلاق النار"