ترامب: الأيام المقبلة بالغة الأهمية لمساعي السلام في أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس أن الأيام القليلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية لمساعيه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.ولم يقدم ترامب مزيدًا من التفاصيل، لكنه ومساعديه عبروا عن شكواهم من الطريقة التي تتعامل بها روسيا وأوكرانيا مع جهوده لوقف القتال.