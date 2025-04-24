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زيلينسكي: غارة روسية على كييف إستخدمت صاروخًا كوريًا شماليًا

أخبار دولية
2025-04-24 | 14:34
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زيلينسكي: غارة روسية على كييف إستخدمت صاروخًا كوريًا شماليًا
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زيلينسكي: غارة روسية على كييف إستخدمت صاروخًا كوريًا شماليًا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس أن معلومات أولية تشير إلى أن روسيا استخدمت صاروخًا باليستيًا من كوريا الشمالية في هجوم استهدف منشأة سكنية في كييف الليلة الماضية وأسفر عن سقوط قتلى.

وقال في منشور على موقع التواصل إكس: "إذا تأكدت المعلومات التي ذكرت أن ذلك الصاروخ تم تصنيعه في كوريا الشمالية، فسيكون ذلك دليلًا جديدًا على الطبيعة الإجرامية للتحالف بين روسيا وبيونغيانغ".

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