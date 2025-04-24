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مقتل 10 على الأقل في انهيار منجم في شرق الكونغو

أخبار دولية
2025-04-24 | 14:47
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مقتل 10 على الأقل في انهيار منجم في شرق الكونغو
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مقتل 10 على الأقل في انهيار منجم في شرق الكونغو

أعلن حاكم معين من المتمردين في إقليم كيفو الجنوبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الخميس أن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيار في منجم للذهب في شرق البلاد.

واستولى عناصر حركة 23 مارس على أكبر مدينتين في شرق الكونغو منذ كانون الثاني، في تصعيد لصراع طويل الأمد تعود جذوره إلى امتداد الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 إلى الكونغو والصراع على السيطرة على موارد الكونغو المعدنية الهائلة.

وتعهدت حكومة الكونغو وحركة 23 مارس في بيان صدر أمس الأربعاء بعد محادثات في قطر بالعمل على تحقيق السلام، في بارقة أمل بشأن أحدث موجة من العنف.

وقال دوغلاس دنيا ماسومبوكو حاكم إقليم كيفو الجنوبية الذي عينته حركة 23 مارس لرويترز اليوم إن عدد القتلى في منجم لوهيهي وصل إلى 10 ويمكن أن يرتفع نظرًا لعدد الإصابات.

وألقى باللوم في الواقعة على "البناء بلا ضوابط وعلى سوء صيانة مناجم الذهب" في المنطقة.

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