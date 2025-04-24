مسؤول بالخارجية الأميركية سيرأس الوفد الفني للمحادثات مع إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس اليوم الخميس أن مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية مايكل أنطون سيرأس الوفد الفني في المحادثات مع إيران في عُمان يوم السبت، والتي سيشارك فيها أيضًا المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف.



وقال بروس للصحفيين في إفادة دورية إن المحادثات في عُمان ستكون أول اجتماع للوفود الفنية وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم أيضًا إرسال فريق إلى إيران خلال أيام.