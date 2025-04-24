روته: أميركا وحلفاؤها الأوروبيين متفقون على أن روسيا تشكل تهديدًا طويل الأمد

أكد مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عقب محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين متفقون على أن روسيا تشكل تهديدًا طويل الأمد.وقال روته للصحفيين خارج البيت الأبيض: "نحن متفقون جميعًا في حلف شمال الأطلسي على أن روسيا تشكل تهديدًا طويل الأمد لأراضي الحلف ولكامل المنطقة الأوروبية الأطلسية".وشدد أيضًا على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة تجاه حلف شمال الأطلسي، حتى مع تركيز واشنطن المتزايد على منطقة آسيا والمحيط الهادي.