الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المغرب يطلق مشروع الخط الثاني للقطار الفائق السرعة

أخبار دولية
2025-04-25 | 00:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المغرب يطلق مشروع الخط الثاني للقطار الفائق السرعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المغرب يطلق مشروع الخط الثاني للقطار الفائق السرعة

أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس أشغال تشييد الخط الثاني للقطار الفائق السرعة، استعدادا للتنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.
     
وسيربط هذا الخط مدينتي القنطيرة (غرب) ومراكش (وسط) على طول 430 كيلومترا، مكلفا 53 مليار درهم (5,7 مليارات دولار)، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية. وهو امتداد للخط الأول من نوعه في إفريقيا الذي يربط منذ العام 2018 مدينتي طنجة (شمال) والدارالبيضاء (غرب). وترأس الملك حفل إطلاقه في محطة القطار الرباط-أكدال. 
     
وتراهن المملكة على كأس العالم 2030 لتطوير بناها التحتية، من خلال استثمارات في السكك الحديد والطرق وتوسيع مطارات، فضلا عن المنشآت الرياضية والاتصالات.
     
وسيصل الشطر الثاني للقطار الفائق السرعة طنجة بمراكش في ساعتين و40 دقيقة، باقتصاد يتجاوز ساعتين، وفق معطيات رسمية.
     
كما سيربط مطاري الرباط والدارالبيضاء بملعب بنسليمان المجاور الذي يرتقب إتمام بنائه في العام 2027.
     
وهو جزء من برنامج أضخم "للاستجابة للزيادة المتوقعة في حركة المسافرين بحلول سنة 2030"، وفق ما أوضحت وكالة الأنباء المغربية. 
     
يشمل هذا البرنامج شراء 168 قطارا بقيمة 29 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار)، منها 18 قطارا فائق السرعة من شركة ألستوم الفرنسية في عقد بلغت قيمته 781 مليون يورو، بالإضافة إلى اقتناء 110 قطارات نقل بين المدن وضواحيها من الشركة الكورية الجنوبية هيونداي روتم، وصفقة ثالثة مع الشركة الإسبانية كونستركسيونيس إي أوكسير دي فيريروكاريلوس لتصنيع 40 قطارا للربط بين المدن. ويتضمن البرنامج أيضا تطوير صناعة محلية تشمل خصوصا إنشاء مصنع للقطارات وللصيانة، "بمعدل اندماج محلي يزيد عن 40 بالمئة"، وتأمين "آلاف من مناصب العمل".
     
وكان أعلن عن اتفاق بشأن صفقة القطارات الفائقة السرعة مع شركة ألستوم للمرة الأولى خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط نهاية تشرين الأول.
     
وكانت جزءا من صفقات واستثمارات فرنسية-مغربية عدة أتاحها إعلان ماكرون اعتراف بلاده بسيادة الرباط على إقليم الصحراء الغربية، المتنازع عليه مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

أخبار دولية

المغرب

الملك محمد السادس

قطار

LBCI التالي
لافروف: الولايات المتحدة وروسيا "تسيران في الاتجاه الصحيح" نحو التوصل لاتفاق
روته: أميركا وحلفاؤها الأوروبيين متفقون على أن روسيا تشكل تهديدًا طويل الأمد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-20

الذكاء الاصطناعيّ الفائق...بوابة لفرص عمل جديدة

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-28

حبيب يُطلع وزير الاقتصاد على مشاريع مصرف الإسكان: زيارة قريبة لقطر لاستكمال المباحثات

LBCI
صحف اليوم
2025-02-11

وزير الزراعة لـ "الأنباء الكويتية": لبنان أطلق قطار الإصلاحات لعودة الثقة العربية والدولية

LBCI
أخبار دولية
2025-03-20

مصر وقطر تؤكدان ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:36

مسؤول باكستاني لفرانس برس: تبادل لإطلاق النار وقع خلال الليل على الحدود مع الهند

LBCI
أخبار دولية
02:34

نتنياهو يقدم تعازيه للكنيسة الكاثوليكية بوفاة البابا فرنسيس

LBCI
أخبار دولية
02:31

مصادر لرويترز: ترامب يستعد لعرض صفقة أسلحة على السعودية بأكثر من 100 مليار دولار

LBCI
أخبار دولية
02:21

كبير مساعدي وزير الدفاع الأميركي يغادر منصبه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
23:43

استطلاع رأي لمعاريف الإسرائيلية: 36% فقط من الإسرائيليين أعربوا عن ثقتهم في نتنياهو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أغنية لملحم زين بمناسبة إنطلاق بيروت ماراثون

LBCI
أخبار دولية
02:34

نتنياهو يقدم تعازيه للكنيسة الكاثوليكية بوفاة البابا فرنسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

جلسة تشريعية تتصدرها تعديلات على قانون البلديات في بيروت ومقترحات تتصل بالسرية المصرفية...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أغنية لملحم زين بمناسبة إنطلاق بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق

LBCI
أخبار دولية
13:25

كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

في اجتماعات الربيع: مكافحة تبييض الاموال والتهريب والاصلاح مدخل للتعافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

صندوق النقد مرتاح لإقرار تعديلات السرية المصرفية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

إقرار قانون السرية المصرفية... أول خطوة لاستعادة الدولة الحقيقية لا الدولة الخارجة عن القانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:44

مقدّمة النشرة المسائيّة 24-04-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:44

واتساب سيتوقف عن العمل على 3 هواتف شائعة خلال أيام... فهل جهازك مدرج في القائمة؟

LBCI
خبر عاجل
12:29

لا تفوتوا متابعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
13:33

محافظ جبل لبنان للـLBCI: مبدئيًا 36 بلدية حُسمت بالتزكية في جبل لبنان.. والانسحابات قد تُعيد فتح باب الترشح

LBCI
فنّ
13:58

طوني عيسى... مرشّح لبلدية هذه المنطقة!

LBCI
خبر عاجل
13:11

عون أصدر قانون تعديل قانون السرية المصرفية الذي أقره مجلس النواب اليوم

LBCI
أخبار لبنان
06:09

الخارجية لسفير ايران: للالتزام بالأصول الدبلوماسية

LBCI
أمن وقضاء
16:10

بعد تعرض حوش السيد علي لهجوم بمسيرة من الجانب السوري... هذا ما أكدته مصادر للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
11:57

مجلس النواب اقر اقتراح القانون المعجل المكرر لتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More