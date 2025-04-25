لافروف: الولايات المتحدة وروسيا "تسيران في الاتجاه الصحيح" نحو التوصل لاتفاق

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وروسيا تسيران في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن لا تزال هناك حاجة إلى التوافق بشأن بعض النقاط المحددة.



وقال خلال مقابلة مع سي.بي.إس نيوز من المقرر بثها كاملة يوم الأحد: "أشار تصريح من الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق، ونحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك بعض النقاط المحددة.. عناصر من هذا الاتفاق تحتاج إلى ضبط دقيق".



وأضاف: "مستمرون في اتصالاتنا مع الجانب الأميركي بشأن الوضع في أوكرانيا، وهناك الكثير من المؤشرات على أننا نسير في الاتجاه الصحيح".