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زيلينسكي: الروس حاولوا استخدام الضربات الجوية غطاء لهجمات برية

أخبار دولية
2025-04-25 | 00:57
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زيلينسكي: الروس حاولوا استخدام الضربات الجوية غطاء لهجمات برية
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زيلينسكي: الروس حاولوا استخدام الضربات الجوية غطاء لهجمات برية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية حاولت استخدام غارات جوية مكثفة غطاء لشن هجمات برية مكثفة، لكن تم صدها.

وقال زيلينسكي عبر تيليغرام: "الروس حاولوا في الواقع، تحت غطاء غاراتهم الجوية المكثفة، تحقيق تقدم بري"، مشيرا إلى أن هذا المعلومات نقلا عن قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي.

وأضاف: "عندما كانت قواتنا تركز أقصى جهودها على الدفاع في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة، واصل الروس شن هجمات برية مكثفة. لكن تم صدهم بكفاءة".

أخبار دولية

زيلينسكي

القوات الروسية

هجمات برية

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